Жителям Хакасии обещают аномально тёплую неделю

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 12 по 16 апреля на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до + 18 градусов Цельсия.

Ночью столбик термометра опустится до одного градуса выше ноля. Середина недели порадует население Хакасии отсутствием осадков, а вот с четверга по воскресенье синоптики обещают небольшие дожди. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до трёх метров в секунду, сообщается на сайте хакасского гидрометцентра.

Аномально тёплая погода и осадки могут способствовать поднятию уровня воды в малых реках и на водохранилищах, подтоплению пониженных участков местности, размыву дорог, мостов, дамб, сообщается на сайте администрации Абакана.

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