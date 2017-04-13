Есть запас прочности

Глава Хакасии оценил предпаводковую готовность дамб в Аскизском районе.

На гидротехническом сооружении в Аскизе выполнены работы по креплению откосной части и усилению сооружения. Отсыпано 320 метров, объём скального грунта — 800 кубометров.

В деревне Луговая заканчивается капитальный ремонт дамбы. ГТС подняли на пять с половиной метров, так что запас прочности максимальный. Сделали дополнительные траверсы, чтобы исключить размыв сооружения.

Виктор Зимин отметил, что приведён в нормативное состояние очень важный в плане обеспечения безопасности населённых пунктов участок. По его словам, ГТС прослужит верой и правдой не один десяток лет.

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