История мармелада

Свою славу мармелад завоевал благодаря англичанам, использовавшим для приготовления варенья апельсины. А поскольку доставка таких фруктов обходилась пару веков назад очень дорого, а холодильники и рефрижераторы отсутствовали, предприимчивые торговцы придумали вариант густого варенья из них.

Эта сладость быстро завоевала популярность в Англии и с тех пор триумфально шествует по миру. Изобретение торговцев и кулинаров прошлых веков легло в основу пользующихся спросом у россиян изделий от компании Фру-Фру.

Среди ингредиентов мармелада наличествуют желеобразные компоненты: агар-агар, желатин и пр. В составе обычного рецепта: соки из различных фруктов, сахарный сироп, патока, сахар, красители, искусственные или натуральные ароматизаторы. Данный продукт используют для приготовления различных кулинарных изделий. Варианты компоновки ингредиентов могут быть различными, в чем легко убедиться, прочтя рецепт трубочки с мармеладом.

Своим происхождением название одной из самых любимых взрослыми и детьми сладостей обязано варенью. «Мармелад» в буквальном переводе с португальского языка – айвовое варенье. В Португалию его привезли крестоносцы, узнавшие рецепт приготовления подобного лакомства во время походов на Ближний Восток. Местные жители из плодов давили сок, затем уваривая его до густоты. Таким способом они сохраняли богатый урожай фруктов.

Следует отметить, что в национальных кухнях разных народов используются свои рецепты приготовления мармелада. Например, жители Германии так называют любое варенье (сливовое, яблочное и пр.), а одним из любимых лакомств болгар является угощение из розовых лепестков, обладающее лечебными свойствами. Но даже обычный мармелад, для приготовления которого использовались натуральные продукты, приносит пользу организму человека. Природный полисахарид (пектин) выполняет функции сорбента, собирая накопившиеся мочевину, холестерин и выводя их из организма.

Еще одним полезнейшим компонентом продукта является агар-агар, обеспечивающий нормальное функционирование печени и улучшающий состояние желудочно-кишечного тракта. Не менее важен для организма и желатин, способствующий улучшению структуры волос и состояния кожи. Для представительниц прекрасного пола существенно то, что мармелад является низкокалорийным и при этом превосходно насыщает организм.

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