Из-за решётки виднее?

Абаканской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проанализирована практика исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в отношении лиц, осуждённых за повторное нетрезвое вождение.

Большинство отбывает наказание в колонии-поселении № 31 УФСИН РФ по РХ в посёлке Пригорск.

Происходит существенное увеличение количества лиц, осуждаемых за данное преступление и, соответственно, поступающих в исправительное учреждение для отбывания срока. Так, первые двое осуждённых по данной статье УК РФ прибыли в колонию-поселение уже в декабре 2015 года, при этом уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде введена в действие с 1 июля 2015 года. Уже в декабре 2016-го поступило 23 человека. К сожалению, данная тенденция сохраняется. Всего за период действия нового уголовного закона в исправительное учреждение прибыли 133 человека, из них четыре повторно.

Из бесед с осуждёнными следует, что большинство за время отбывания наказания раскаялись в совершённых преступлениях.

Один осуждённый постоянно задается вопросом: «Когда, на каком этапе жизни я перешёл грань дозволенного и стал позволять себе такое? Я оставил жену и детей без средств к существованию. Теперь им помогает моя мать-пенсионерка. Мне очень стыдно перед ними за моё безрассудство. Как бы мне хотелось увидеть их и попросить прощения. Я наказан справедливо и не прошу снисхождения. Одно знаю точно: после освобождения со мной такое не повторится никогда. В этом я точно уверен».

Очень хочется верить, что эти слова являются искренними и пьяных за рулём станет намного меньше.

Андрей ТОДИНОВ,

прокурор Абаканской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях,

старший советник юстиции

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