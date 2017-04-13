К волнам высотой до 9 метров готовятся жители Камчатки

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с мощным охотоморским циклоном, обрушившимся на южные районы Камчатки, в акватории Тихого океана у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.

"Ночью в пятницу ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадут города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также часть Елизовского муниципального района Камчатского края... Шторм сохранится до середины дня пятницы. Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в районах акватории, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - говорится в сообщении.

mk.ru

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