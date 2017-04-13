Кина не будет

Первый канал отказался от показа "Евровидения-2017"

Первый канал заявил об отказе от трансляции конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Об этом сообщается на сайте канала.

Отказ связан с тем, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой.

«Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе (...) Самойловой», — говорится в сообщении телеканала.

О возможном отказе от трансляции мероприятия ранее сообщил корреспондент ВГТРК. Тогда на Первом канале предпочли не комментировать информацию о том, что показывать «Евровидение» «никто не будет».

«Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», — отмечает телеканал.

Служба безопасности Украины закрыла российской певице въезд в страну 22 марта из-за того, что Самойлова посетила Крым в 2015 году. СБУ расценила подобные действия как нарушение госграницы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

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