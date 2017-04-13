Курс рубля убивает импортозамещение

В экономике все больше признаков того, что российская валюта слишком укрепилась. Статистика показывает резкий рост импорта, и специалисты заявляют, что в результате роста курса рубля «потенциал импортозамещения исчез». Тем не менее у данного эффекта, как ни парадоксально, есть и положительный для отечественной промышленности эффект.

Рост цен на нефть и укрепление рубля привели к росту импорта в первом квартале 2017 года. Импорт вырос сразу на 24,9% до 47,6 млрд долларов. «Рост импорта вопреки вялому локальному спросу подтверждает наше предположение, что потенциал импортозамещения исчез из-за укрепления рубля», – отмечает Sberbank CIB в свежем обзоре.

«Рост импорта вопреки вялому локальному спросу подтверждает наше предположение, что потенциал импортозамещения исчез из-за укрепления рубля»

При этом экспорт в первом квартале тоже вырос на 35,9% – до 82,1 млрд долларов. В итоге Россия получила положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале 2017 года – 22,8 млрд долларов против 12,9 млрд долларов за аналогичный период годом ранее.Ослабление рубля в 2014 году дало толчок явлению, которое назвали импортозамещением, а также подтолкнуло экспорт российской продукции. С другой стороны, выросли затраты российских компаний на импортное оборудование, сырье и материалы. Крепкий же рубль, наоборот, наносит урон экспортерам сырья – нефтяникам, металлургам, химикам и аграриям.

Российские компании уже отчитываются о снижении прибыли из-за крепкого рубля по итогам 2016 года. Особенно обвальным выглядит конец прошлого года, когда российская валюта заметно подросла (только в декабре рубль вырос на 7% относительно доллара). Так, крепкий рубль смазал финансовый результат Сбербанку, снизил чистую прибыль автоконцерну «Соллерс», а также Лукойлу, сократил «депозитную валютную подушку» Сургутнефтегазу и т. д. В этом году компании несут еще большие потери.

С другой стороны, те, кто работают на импортном оборудовании и сырье, от укрепления рубля лишь выигрывают. Причем проигравших и выигравших можно найти в одной и той же отрасли экономики. Например, «Русагро» (крупнейший в России производитель сахара, второй по объемам производитель свинины, ведущий производитель майонеза и бытового маргарина) отчитался о снижении чистой прибыли и рентабельности в прошлом году. И одна из причин (вкупе со снижением мировых цен на сельхозпродукцию) – укрепление рубля. С другой стороны, «Черкизово» приходится покупать за доллары корма и ветпрепараты, поэтому текущий курс российской валюты помогает компании снизить себестоимость производства.

Вместе с тем слабый рубль и дешевая нефть снизили покупательскую способность населения, люди начали экономить и смещать спрос в сторону более дешевых товаров. А это не стимулирует процесс импортозамещения.

Например, вместо новых автомобилей, рынок которых резко просел, спрос сместился в сторону более дешевых подержанных машин. Россияне стали больше покупать мясо птицы в ущерб свинине и говядине – в итоге собственной говядины, например, России по-прежнему не хватает. Падает потребление настоящего сыра – и растет спрос на более дешевые сырные продукты, а значит, соответствующая отрасль деградирует. Легко представить, в какое состояние она придет в случае возвращения в Россию импортных сыров.

Основная проблема в низкой конкурентоспособности российских товаров и услуг. Главными выгодополучателями от ослабевшего в 2014 году рубля, как известно, стали агропромышленный комплекс, легкая и пищевая промышленность, а также туриндустрия. Они активно стали замещать подорожавший импорт.

«Однако нельзя сказать, что в данных отраслях улучшились показатели производительности и качества. Фора, которая была им дана, не использована в полной мере. Поэтому сейчас при укреплении рубля их конкурентные преимущества, к сожалению, снижаются», – отмечает Марк Гойхман из ГК TeleTrade.

Яркий пример – туризм. При долларе в 60–70 рублей за границу стало ездить дорого, к тому же по тем или иным причинам были закрыты популярные направления отдыха – Египет и Турция. В итоге наблюдался взрывной рост спроса на внутренний туризм. «Но как только «открылась» Турция и подешевел доллар, стало очевидно, что российские курорты оказались намного дороже иностранных при худшем сервисе», – указывает Гойхман.



Как выглядят планы по замещению импортных товаров российскими

«Прошло мало времени, отечественные компании не смогли полноценно закрепиться на рынке», – согласен Иван Капустянский из Forex Optimum. Чтобы процесс импортозамещения продолжился, должно сыграть свою роль государство через программы поддержки бизнеса, считает он.

Однако интересно, что рост импорта на фоне крепкого рубля может в некотором роде даже помочь российским компаниям в повышении их конкурентоспособности. Согласно статистике, рост импорта обеспечивается закупками машиностроительной продукции и химической на 27,4%, до 7,59 млрд долларов, и на 27,2%, до 3,21 млрд долларов, соответственно.

«Это говорит о том, что компании, вероятно, пытаются в сложившихся условиях обновить основные средства, которые в том числе могут устанавливаться на предприятиях, обеспечивающих производство отечественного продукта, призванного конкурировать с западными аналогами. В основном это товары общего потребления. В какой-то мере этот фактор, наоборот, может стать дополнительным импульсом снижения себестоимости нашей продукции и повышения конкурентоспособности», – объясняет Капустянский.

Более того, есть перечень продукции для импортозамещения, обозначенный государством, – в основном это изделия для оборонки. В таких случаях курс рубля вообще не будет являться главным фактором, который может замедлить ход импортозамещения, добавляет Капустянский.

Впрочем, крепкий рубль создает еще ряд проблем для российской экономики. Он вредит также внутренним инвестиционным проектам российских компаний, срок окупаемости которых увеличивается. В сельском хозяйстве, например, только-только начали закладываться яблоневые сады, начали вкладываться в тепличное хозяйство по выращиванию помидоров и других овощей. Крепкий рубль способен свести на нет все эти благие начинания.

Крепкий рубль также ведет к ухудшению сальдо платежного баланса, которое пока еще положительное. Но если станет отрицательным, то придется тратить резервы (которые и так упали) или наращивать долги.

Страдает, конечно, и российский бюджет. Укрепление курса на один рубль вымывает из бюджета десятки миллиардов недополученных доходов. В бюджете на этот год заложен курс доллара в 67,5 рублей при цене на нефть в 40 долларов за баррель. И это дефицитный бюджет на 2,75 трлн рублей.

Да и в целом рост доходов от экспорта за счет слабого рубля дает все же более высокий положительный эффект, чем параллельный рост дополнительных затрат на импорт оборудования, технологий и продуктов, считает Гойхман.

Однако и резкий рост доллара к рублю тоже был бы крайне вреден. В этом случае повышается инфляция, что дестабилизирует и производство, и потребление, падает уровень жизни. Некоторые говорят, что золотой серединой для российской экономики сейчас был бы курс в 60 рублей за доллар, другие хотят видеть курс в 65.

Впрочем, исключительно важна не столько сама величина курса доллара, сколько его стабильность, то есть отсутствие резких колебаний в ту или иную сторону, добавляет Гойхман. К тому же у экспертов есть ожидание, что курс рубля вернется к своей фундаментальной стоимости в 60–65 рублей за доллар уже в этом году, во втором полугодии.

vz.ru

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