Молодежь Хакасии нуждается в экстриме

В республике Хакасии было проведено исследование за 2016-2017 год, которое было направлено на оценку развития физической культуры и спорта. В основном, конечно, дело касалось молодежи. Несмотря на пассивность современной молодежи, исследование показало, что более чем на 60% увеличилось количество молодых людей, которые занимаются физической культурой. Однако из опрошенных 81 респондента более половины утверждают, что им не хватает экстрима.

По мнению 70% опрошенных, спорт в Хакасии развивается достаточно активно, но все равно спрос превышает предложение. Молодым людям не хватает инвентаря, поэтому многие из них не получают желаемого. Более того, занятия спортом сегодня являются платными, а средств на это хватает далеко не всем. Если вы также активно занимаетесь спортом и следите за профессиональной деятельностью спортсменов России, то вы можете применить свои познания и аналитические способности в нужном русле. 1хставка мобильная версия предлагает делать ставки на спорт быстро и просто с мобильного устройства, поэтому каждый желающий может одержать победу вместе с любимой командой. Интерфейс мобильного приложения достаточно прост и удобен в использовании, поэтому он понравится каждому пользователю.

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