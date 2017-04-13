На реках Хакасии спокойно

Республиканский гидрометцентр сообщает о спокойной гидрологической обстановке в регионе. Уровни воды на реках находятся в пределах нормы, подтоплений населённых пунктов нет.

На реке Абакан в районе Абазы уровень воды составляет 144 см (+17 см за сутки, критическая отметка – 490 см), в районе аала Райков – 428 см (+2 см, критическая отметка – 958 см), в районе республиканской столицы – 96 см (+3 см, критическая отметка – 550 см).

Специалисты отмечают повышение уровней на реках Матур,Таштып, Чулым и Белый Июс — от 6 до 36 см. До критических отметок далеко.

На реке Енисей в районе Никитино уровень воды — 364 см (+5 см, критическая отметка – 708 см), в районе Саяногорска – 134 см (+3 см), в районе села Подсинее – 82 см (критическая отметка – 320 см).

На реках Хакасии — редкий ледоход, остаточные забереги, подвижки льда, разводья. Специалисты однако предупреждают, что тёплая погода, осадки и активное таяние снега всё-таки могут повлиять на разлив малых рек, выход воды на поймы и подтопление населённых пунктов, расположенных в пониженных участках местности.

Гидрологическая обстановка в Хакасии находится на круглосуточном контроле республиканских властей и оперативных служб.

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