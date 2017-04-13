На выезде из Абакана полыхает двухквартирка

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

К месту происшествия на улицу Пушкина одна за другой прибывают пожарные машины.

Сообщение о ЧП возгорании в частном доме поступило на пульт дежурного после полудня. К моменту прибытия спасателей, огонь охватил половину крыши дома. Из-под конструкции выбивались клубы дыма. Огнеборцы развернули спецтехнику, подобрались к очагу по пожарной лестнице, проломили шифер и принялись тушить пламя. На тревожный звук сирен выбежали соседи близлежащих домов в частном секторе. Сейчас пожарные устраняют последствия ЧП. О причинах говорить пока рано.

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