Сегодня поговорим о мошенничестве при выкупе авто. Данная услуга позволяет автовладельцу быстро и на выгодных условиях продать своего железного коня. Но и при оформлении казалось бы безопасной сделки следует быть крайне внимательным и осторожным.

Какие схемы применяют обманщики?

На данный момент существует несколько уловок оставить водителя и без денег, и без своего транспортного средства. Чтобы не попасться на обман следует заранее ознакомиться с известными методами мошенников.

Одним из частых случаев «развода» жертвы становится схема под названием «не честный покупатель». При встрече и торге у капота после своего согласия покупатель неожиданно находит какой-нибудь дефект. И после этого начинается сбивание уже оговоренной цены. Особенно данная методика работает с теми продавцами, которые срочно нуждаются в вырученных от продажи средствах. Мошенниками не трудно узнать эту подробность при разговоре у продаваемой машины. Заключающим этапом будет звонок в сервис и ознакомление со стоимостью починки обнаруженного дефекта. Конечно, при сговоре продавец услышит сильно завышенную цифру и сдастся.

Еще одним не менее востребованным у обманщиков способом является «липовая» проверка в сервисе. Покупатель просит проверить авто в мастерской – у его знакомых. При согласии в сервисе сильно занижают стоимость, обнаружив массу неполадок о которых не знал и сам продавец. Ни в коем случае не стоит соглашаться на такие условия.

Даже при обращении казалось бы в достойный салон или специализированную стоянку с продавцом могут проделать тот же трюк. Не стоит доверять в вопросе проверки своего авто – выбирать следует независимого эксперта, который никоим образом не связан ни с продавцом, ни с покупателем.

Третьим не менее коварным является способ обмана при нехватке части суммы. Вроде бы все идет хорошо, и сделка готова совершиться – у салона или компании по выкупу есть покупатель, но у него не хватает денег. Продавцу обещается найти сумму в ближайшее время, а до этих пор можно оставить машину уже на месте. Не стоит соглашаться на такие условия, так как после проставления на документах своей подписи без детального ознакомления с ними может привести к потере денег и времени.

Выкуп авто у проверенной компании – лучший вариант для продавца

Чтобы при продаже автомобиля не случалось неприятностей можно обратиться в профессиональную компанию по выкупу авто. Конечно, сначала нужно проверить репутацию, опытность и срок действия на рынке. На данный момент это наилучший способ быстро и выгодно продать свою машину. Компании предлагают выгодные условия – продавец отдаст за услуги выкупа не более десяти-пятнадцати процентов от рыночной цены. Согласитесь, что это стоимость разумного торга у капота с обычным покупателем, которого можно ждать неделями, месяцами и даже годами. При обращении к профессионалам владелец автомобиля получает полную защищенность от мошенничества и других способов обмана.

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