Порядок во всём

В марте прошлого года изменились правила работы на рынке микрофинансирования. Одним из нововведений стала двухуровневая система микрофинансирования. Появились микрокредитные и микрофинансовые компании. 29 марта этого года Банк России сообщил о завершении реформы. Подробнее о её сути рассказал заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Хакасия Алексей Белобородов.

— Чем принципиально отличаются микрокредитные и микрофинансовые организации друг от друга?

— И те, и другие являются по своей природе микрофинансовыми организациями, то есть организациями, которые могут выдавать займы. Основные отличия между ними — масштабы работы и перечень разрешённых операций. МФК могут выдавать физическим лицам займы до одного миллиона рублей, а организациям — до трёх миллионов. Эти компании вправе привлекать средства от населения до 1,5 миллиона рублей и им разрешено выпускать облигации номиналом не более 1,5 миллиона. При этом их минимальный собственный капитал должен быть не менее 70 миллионов.

К микрокредитным компаниям требования упрощённые. Микрозаймы в них можно получать до 500 тысяч рублей, привлекать средства от населения им запрещено. Получать инвестиции небольшие компании могут только от своих учредителей. Минимальный капитал у них должен быть 10 тысяч рублей. К мелким и крупным компаниям Банк России будет предъявлять разные надзорные требования.

— Для чего вообще была проведена эта реформа?

— Модернизация рынка микрозаймов, по сути, стала новой системой защиты для граждан. Легальные добросовестные компании, следуя по новым правилам, улучшат свою работу. Недобросовестные вряд ли смогут изменить схемы своего бизнеса под новые требования — им придётся уйти с этого рынка. Крупным компаниям понадобится подтвердить источники своего капитала и отсутствие судимости у руководства и участников. Кроме Банка России теперь контролировать работу микрофинансистов будут саморегулируемые организации. Эти и другие меры позволят ещё больше оздоровить рынок и тем самым повысить качество микрофинансовых услуг и защитить заёмщиков.

— Как вы оцениваете результаты реформы в Хакасии?

— Первые результаты мы увидели уже в прошлом году, когда с рынка ушло десять микрофинансовых компаний, зарегистрированных в Хакасии.

В нашей республике все микрофинансовые организации, а их числится 22, остались микрокредитными компаниями. Это означает, что привлекать средства граждан в Хакасии смогут только крупные компании из других регионов. С республиканского рынка микрофинансирования планируют в ближайшее время уйти ещё пять компаний.

— Чем отличаются инвестиции в такие организации от обычного вклада в банке?

— Деньги, которые человек размещает в микрофинансовой компании или вносит в качестве учредителя в МКК, это не вклады, это инвестиции. Отсюда и основное отличие: повышенная доходность и более высокий риск. Напомню, что сбережения в банках в виде вкладов застрахованы на сумму до

1,4 миллиона рублей. В МФК или МКК государственной защиты нет. Поэтому, принимая решение об инвестировании средств в такие компании, человек берёт все риски на себя.

— А что произойдёт с деньгами, которые МФК привлекли до 29 марта 2017 года?

— Если микрокредитная компания не пожелала или не смогла стать микрофинансовой, то все средства, которые она привлекла до 29 марта 2017 года включительно, должны быть возвращены физическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Если же организация получила статус МФК, то она может изменить договор займа и увеличить срок возврата привлечённых средств. Но только по согласованию с тем, у кого привлекла заём.

— Если бы вы сами решили стать клиентом микрофинансовой организации, то на что бы обратили внимание?

— Во-первых, я бы сразу посмотрел наименование организации. В полном варианте должны присутствовать слова микрофинансовая компания или микрокредитная компания. В сокращённом — аббревиатуры МФК или МКК.

Во-вторых, обязательно проверил информацию в государственном реестре МФО на сайте Банка России www.cbr.ru. Запомните: если компания предлагает вам деньги в долг или высокую доходность, но её нет в реестре Банка России, значит, это нелегальный кредитор или с большой вероятностью мошенники.

И, конечно же, читайте документы до их подписания.

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