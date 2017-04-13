Прощай, герой

Хакасия прощается с Героем Советского Союза Петром Рубановым.

Глава Хакасии Виктор Зимин выразил глубокие соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, почётного жителя Черногорска Петра Акимовича Рубанова, который скончался 12 апреля на 97-м году жизни.

«Ушёл из жизни не просто человек — ушла целая легенда. Героические действия Петра Акимовича в период Великой Отечественной войны, вся его жизнь в послевоенные годы — это пример самоотверженной любви к своей Родине, мужества и отваги. Черногорец, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Рубанов был человеком, которым гордятся жители Хакасии, — отметил Виктор Зимин. — На примере Петра Акимовича воспитывается молодое поколение, в его честь в Черногорске названы улица и школа №7, в которой он учился, издаются книги ветерана. Несмотря на то, что Пётр Акимович жил в Запорожье, Хакасия все эти годы поддерживала с ним тесные связи. Сегодня вся республика скорбит вместе с родными и близкими ветерана. Память о Петре Акимовиче навсегда останется в сердцах всех, кому посчастливилось повстречаться с ним на жизненном пути. Вечная слава герою…»

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев выразил соболезнования родным и близким Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова.

«На 97-м году скончался наш земляк, последний Герой Советского Союза, призванный на фронт из Хакасии, Пётр Акимович Рубанов. Это невосполнимая утрата для всех нас. Пётр Акимович ушёл на фронт из нашего края. В 1941 году был призван в ряды Красной армии Черногорским военкоматом. Прошёл всю войну. Он — один из немногих в Хакасии, кому было присвоено звание Героя Советского Союза. Я лично его знал и безмерно уважал. Он был для меня образцом беспримерного мужества и героизма. Истинный герой и патриот своего Отечества.

После войны он остался верен воинскому долгу, продолжил службу в армии. Затем, работая на «гражданке», Пётр Акимович много раз избирался в состав партийных и советских органов, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодёжи.

Светлая память о Петре Акимовиче навсегда останется в наших сердцах».

Напомним, Пётр Акимович Рубанов родился 19 августа 1920 года в селе Ошарово Нижнеингашского района Красноярского края. С 1933 года вместе с родителями переехал в Черногорск, где окончил среднюю школу и одновременно учился в аэроклубе. В октябре 1941 года был призван в Красную армию. Командир эскадрильи 828-го штурмового авиационного полка 260-й штурмовой авиационной дивизии, он к апрелю 1945 года совершил 115 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года.

Уволенный в 1960 году в запас, Рубанов избрал местом жительства город Запорожье. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







