Школьники Хакасии получат призы за полтонны старых батареек

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике состоялся второй этап публичной акции «Батарейка». Участниками стали школьники Бейского, Усть-Абаканского и Таштыпского районов, а также Абакана.

Самыми активными оказались школьники из Табата Бейского района, абаканских школ №5, 24 и 26 и центра детского творчества республиканской столицы. Награждение особенно отличившихся участников акции состоится 20 апреля.

Коробки с израсходованными батарейками ждут своего часа на складе, скоро их отправят на переработку. За два этапа акции собрано 560 килограммов отработанных источников энергии. Присоединились к сбору и сотрудники органов исполнительной власти, различных ведомств, жители  республики.

Сбор отработанных батареек продолжается по всей Хакасии. Сдать старые источники энергии может любой желающий. Это и призывает делать министр экологии республики Алексей Сиорпас.

Всего одна пальчиковая батарейка, выброшенная в урну, может загрязнить примерно 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. А это площадь произрастания примерно двух деревьев. 

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