Стали известны новые подробности акции протеста в Хакасии

Больше недели длится голодовка участников стройки новых домов для жителей республики, пострадавших в природных пожарах весной 2015 года. И с каждым новым днем все больше приобретает уже больше не социальный, а скандальный оттенок.

Акция протеста, напомним, проходит на съемной квартире в городе Абакане. На сегодняшний день в ней участвуют жительница Кемеровской области Наталья Добровольская, черногорец Евгений Салтынюк, и еще три строителя из Красноярского края - Сергей Трушин, Денис Жежель и Максим Леконцев. Все участники голодовки утверждают, что подрядчики не доплатили им деньги за выполненный объем работ. Порядок цифр у всех разный. К примеру, Евгений Салтынюк уверен, что недополучил от своих работодателей порядка 360 тысяч рублей. Наталья Добровольская желает получить (конкретно с ООО «Сибстройформат») около полутора миллионов рублей, Сергей Трушин — примерно 180 тысяч рублей, Денис Жежель — в пределах 33 тысяч рублей, Максим Леконцев — 212 тысяч рублей. Отказывающиеся от приема пищи выдвигают единственное требование — полный и окончательный расчет, иначе голодовка не прекратится.

Между тем выясняются интересные подробности происходящего. Во-первых, даже сами участники протеста не отрицают того, что не разрешенная до сих пор ситуация с денежными долгами перед ними по сути является спором между самими строителями. Власти свои финансовые обязательства перед участниками стройки давным давно выполнили. Главная и единственная причина невыплат - запутанные отношения между подрядчиками, субподрядчиками и нанятыми ими работниками. Тем не менее, организатор проходящей голодовки Наталья Добровольская полагает, что разрешить конфликт между строителями должна именно власть. Хотя она, согласно действующему в стране законодательству, попросту не может вмешиваться в пресловутый спор хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем власти республики делали, и продолжают делать все возможное для разрешения подобных конфликтных ситуаций. В прошлом году в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики группа из представителей заинтересованных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных госструктур совместно с участниками стройки буквально про крупицам разбирали каждый случай с невыплатой денег и помогали решению возникавших проблем в юридической плоскости, в судах. В этой работе, кстати говоря, принимала активное участие и уже упоминаемая здесь госпожа Добровольская. И она же принимала не менее действенное участие в голодовке строителей, проходившей весной прошлого года, по итогам которой гражданка Добровольская получила от ООО «Сибстройформат» полтора миллиона рублей.

Сегодня в минстрое Хакасии прошла встреча с участниками голодовки, на которой присутствовали заместители главы Хакасии Валерий Марков и Николай Попов, заместитель руководителя администрации главы республики Алексей Кисуркин, министр строительства и ЖКХ республики Сергей Можаров, а также уполномоченный по правам человека в РХ Александр Чистотин. ООО «Сибстройформат» на встрече представляла юрист организации Наталья Силевко. Протестующих представляла Наталья Добровольская, Евгений Салтынюк, Денис Жежель и Максим Леканцев. Сама встреча, впрочем, оказалась недолгой и закончилась после того, когда представители правительства попытались выяснить у организатора голодовки Натальи Добровольской, почему она не рассчиталась с рабочими за счет ранее полученных ею денег? Имеющиеся на руках у юриста ООО «Сибстройформат» документы подтверждают факт получения Добровольской в 2015 — 2016 годах около трех миллионов рублей (включаю сумму, полученную в результате прошлогодней голодовки). Ничего конкретного на это Добровольская ответить не захотела. Вместо этого она демонстративно покинула встречу, уведя с нее и других протестующих.

Стоит отметить, что Наталья Добровольская является бывшим работодателем для большей части участников проходящей в Абакане голодовки. И у них, скорее всего, не было бы повода сейчас рисковать собственным здоровьем, если бы она вовремя с ними рассчиталась. Ведь, как выясняется только теперь, необходимые средства для этого у нее вроде бы были. Так в чем же дело? Вопрос пока, к сожалению, повисает в воздухе...

Валерий Марков считает, что это намеренный шантаж власти с целью решить личные проблемы главного организатора продолжающейся голодовки. Он также рассказал, что еще до начала акции протеста Наталья Добровольская обращалась в правительство республики с жалобой на то, что ее, якобы, третируют рабочие, которым она не заплатила. Валерий Марков не исключает, что, возможно, это и подтолкнуло ее на организацию голодовки.

«Хакасия» будет следить за развитием дальнейших событий.

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