Трамп оценил переговоры Тиллерсона в Москве

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон провел в Москве «очень успешные» встречи, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Трамп вновь заявил, что будет прекрасно, если США поладят с Россией.

Трамп сообщил, что проведет беседу с Тиллерсоном в ближайшее время, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что «важны именно результаты, а не просто разговор (в Москве)». При этом Трамп отметил «на основании того, что слышал», что «дела шли хорошо, может даже лучше», чем ожидалось, передает РИА «Новости».Он признал, что отношения двух стран оказались, «может быть, на самом низком в истории уровне», но они еще могут улучшиться. Трамп, как и во время предвыборной гонки, заявил, что «было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией». В то же время, Трамп признал, что улучшение отношений «может произойти, а может и нет, может быть просто наоборот».

«Россия - сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится», - сказал Трамп.

Его спросили, могла ли Россия, по мнению президента США, знать о готовящейся химатаке в Идлибе, которую Запад приписывает Дамаску, не имея никаких доказательств. Трамп счел это возможным, но «хотел бы думать, что они (Россия) не знали». Он напомнил, что «идут расследования» инцидента.

Также Трампа спросили об угрозах для Европы со стороны России, на что Трамп заявил: «Надеюсь, в конечном счете им нечего будет бояться».

Он подчеркнул, что сейчас действительно «есть страх и определенные проблемы», но выразил надежду на то, что ситуация изменится, и тогда «мир сможет жить дружно». Сложившуюся в мире ситуацию он назвал «сумасшествием», «будь то Ближний Восток, Украина, куда бы вы не посмотрели».

Трамп выразил надежду на то, что от проблем удастся избавиться, и «бояться будет некого».

Напомним, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном можно сказать, что Вашингтон смягчил позицию по вопросу о якобы причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в Сирии.

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