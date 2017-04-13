Угон Москвича может стоить подросткам из Абакана свободы

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В столице Хакасии возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей Абакана. Молодые люди подозреваются в угоне, совершённом по предварительному сговору.

По версии следствия, ночью 19 марта подростки угнали Москвич, припаркованный у одного из домов по  улице Пирятинская в Абакане. На авто парни отправились кататься по городу. Через какое-то время их заметили полицейские. Злоумышленники бросили угнанную машину и скрылись. Однако их местонахождение удалось установить.

Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, следствию предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

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