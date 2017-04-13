В Хакасии обсудили острые вопросы благоустройства дворов

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Проект партии "Единая Россия" стартовал, а у специалистов уже возникли сложности. Проблемы реализации "Городской среды" обсудили сегодня на выставке "Хакстройэкспо".

Абаканцы сетуют на слишком сжатые сроки для обсуждения проектов с населением и создания проектов. Остро встал вопрос оплаты работ по созданию проектов и экспертизы, которые обязательны при любом строительстве и реконструкциях. модераторы круглого стола заверили, Минстрой России прорабатывает вопрос о том, чтобы компенсировать затраты муниципалитетов на экспертизы.

Ещё одна хорошая новость – список дополнительных работ по благоустройству расширен. Теперь к нему добавилось обустройство тротуаров во дворах со сквозным движением автомобилей, сообщили в пресс-службе ХРО партии "Единая Россия". В ближайшее время муниципалитеты должны завершить прием заявок от населения и обсудить, какую территорию и как благоустраивать.

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