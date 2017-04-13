Во время Пасхальных служб в храмах Абакана будет безопасно

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За правопорядок в шести храмах республиканской столицы будут отвечать 70 сотрудников.

Сотрудники УМВД России по Абакану и МВД по Хакасии обеспечат охрану правопорядка во время проведения Пасхальной службы. 70 полицейских будут дежурить внутри и снаружи шести храмов и церквей города, в том числе Преображенского кафедрального собора, Константино-Еленинского храма, Никольского собора.

Полицейские появятся у храмов в субботу вечером сразу после того. А перед этим кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют помещения, где будут проходить службы. Также возле каждого храма будет выставлен наряд ДПС, который проследит за безопасностью дорожного движения.

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