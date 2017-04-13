Хакасия показывает положительную динамику в изучении и сохранении языка титульной нации

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике живет более девяти тысяч школьников – хакасов, более семи тысяч изучают родной язык.

 

 

Это 77 процентов. В начальной школе процент выше – 85.  Эти цифры прозвучали в докладе заместителя министра образования и науки Хакасии Юрия Сагалакова на сегодняшнем  заседании рабочей группы по развитию хакасского языка и культуры, этнотуризма  при совете развития Хакасии.  Провел его заместитель главы Хакасии  Владимир Крафт.

- Потеряем язык, потеряем культуру народа, - считает Владимир Крафт.

  Образовательные учреждения Хакасии обеспечены учебниками хакасского языка и литературы, а также преподавателями. В Хакасском госуниверситете учатся 23 целевика  по специальности «хакасский язык и литература».    Муниципалитеты по-разному справляются с организацией изучения языка   титульной нации.  В первую очередь это зависит от доли   хакасов в населении муниципалитета. Среди отличников  Аскизский, Бейский, Таштыпские районы. Здесь  родной язык изучают до 90 процентов  школьников  - хакасов.  В Саяногорском и Боградском  районах  как школьный предмет хакасский язык вообще не  преподают. В Сорске и Абазе – факультативно. В Абакане  язык учат 54 процента детей  титульной нации, в Черногорске- 56.

Владимир Крафт пообещал  в связи с этой проблемой посетить  Саяногорск, Абазу,  Сорск и Боградский район.  

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