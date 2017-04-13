Хакасия показывает положительную динамику в изучении и сохранении языка титульной нации

В республике живет более девяти тысяч школьников – хакасов, более семи тысяч изучают родной язык.

Это 77 процентов. В начальной школе процент выше – 85. Эти цифры прозвучали в докладе заместителя министра образования и науки Хакасии Юрия Сагалакова на сегодняшнем заседании рабочей группы по развитию хакасского языка и культуры, этнотуризма при совете развития Хакасии. Провел его заместитель главы Хакасии Владимир Крафт.

- Потеряем язык, потеряем культуру народа, - считает Владимир Крафт.

Образовательные учреждения Хакасии обеспечены учебниками хакасского языка и литературы, а также преподавателями. В Хакасском госуниверситете учатся 23 целевика по специальности «хакасский язык и литература». Муниципалитеты по-разному справляются с организацией изучения языка титульной нации. В первую очередь это зависит от доли хакасов в населении муниципалитета. Среди отличников Аскизский, Бейский, Таштыпские районы. Здесь родной язык изучают до 90 процентов школьников - хакасов. В Саяногорском и Боградском районах как школьный предмет хакасский язык вообще не преподают. В Сорске и Абазе – факультативно. В Абакане язык учат 54 процента детей титульной нации, в Черногорске- 56.

Владимир Крафт пообещал в связи с этой проблемой посетить Саяногорск, Абазу, Сорск и Боградский район.

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