Хакасия своими доходами обеспечивает выплату пенсий только на 38,5 процента

Региональное отделение пенсионного фонда на пенсии и социальные выплаты в Хакасии за три месяца направлено 7 миллиардов 49 миллионов рублей.

Это почти на миллиард больше, чем в первом квартале 2016 года. Из этих средств большая часть перечислена на выплату страховых пенсий. Также деньги пошли на материнский капитал, на выплату средств пенсионных накоплений, федеральную социальную доплату к пенсии и другие статьи.

Сумма выплат по страховым пенсиям в Хакасии составила 4 миллиарда 932 миллионов рублей, а сумма страховых взносов, поступивших на счета отделения ПФР по Хакасии от предприятий и организаций, составила 1 миллиард 902 миллионов рублей. Недостающие 61,4 процента на выплату страховых пенсий были предоставлены в виде дотаций из бюджета ПФР.

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