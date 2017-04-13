Хакасия своими доходами обеспечивает выплату пенсий только на 38,5 процента

13.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Региональное отделение пенсионного фонда на пенсии и социальные выплаты в Хакасии за три месяца направлено 7 миллиардов 49 миллионов рублей.

 

 

 

 Это почти на миллиард   больше, чем в  первом  квартале 2016 года. Из этих средств большая часть перечислена на выплату страховых пенсий. Также деньги пошли на  материнский капитал,  на выплату средств пенсионных накоплений,  федеральную социальную доплату к пенсии и другие статьи.

Сумма выплат по страховым пенсиям в Хакасии  составила 4 миллиарда  932 миллионов рублей, а сумма страховых взносов, поступивших на счета отделения ПФР по Хакасии от предприятий и организаций,  составила 1 миллиард 902 миллионов рублей. Недостающие 61,4 процента на выплату страховых пенсий были предоставлены в виде дотаций из бюджета ПФР.

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