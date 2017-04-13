Хакасская пианистка вернулась с победой из Санкт-Петербурга

Юная пианистка Екатерина Митина победила в престижном международном конкурсе юношеского исполнительского искусства имени Г.В. Свиридова, который проходил с 22 марта по 1 апреля в северной столице.

Воспитанница известного педагога, заслуженной артистки Хакасии Ирины Никифоровой, удачно выступила на международном конкурсе в Сантк-Петербурге. В нём участвовали больше 100 талантливых музыкантов из разных городов России и стран зарубежья: Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии, Эстонии, Австрии, Китая.

В жюри конкурса собрался звёздный состав педагогов из Санкт-Петербургской консерватории, Российской Академии музыки им. Гнесиных, а также представителей из Эстонии, Финляндии, Испании.

Екатерина Митина стала победителем в номинации «Фортепиано» в возрастной группе 10-12 лет. Педагог Екатерины считает, что побеждать в престижных музыкальных конкурсах её воспитаннице помогают способности к музыке и преданность занятиям: "Катя обладает большими музыкальными способностями и яркими артистическими качествами. Но особенно важно, что она любит музыку, очень любит заниматься на рояле и этому инструменту посвящает много времени для своих юных лет", - отметила Ирина Никифорова.

В ближайших планах Екатерины и её педагога участие в XI Красноярском международном музыкально-театральном конкурсе «Надежда» в конце апреля.

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