35 оттенков тёплого: в Абакане открывается тематическая фотовыставка

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В столице Хакасии открывается фотовыставка к юбилею Абаканской ТЭЦ. Больше 30 работ, на которых запечатлены яркие моменты из жизни станции и города.   

Крупнейшее теплоэнергетическое предприятие юга Сибири, Абаканская ТЭЦ, отмечает свой 35-ый день рождения. К этому событию энергетики приурочили тематическую фотовыставку «35 оттенков тёплого». На 30 снимках запечатлены яркие моменты из жизни станции и города: виды производственных помещений, портреты специалистов на рабочих местах, урбанистические пейзажи.

Организаторы постарались, чтобы большая энергетика предстала горожанам во всём её величии, а также с новой, неожиданной стороны, отражающей ежедневный, кропотливый труд работников Абаканской ТЭЦ. 

Выставка будет работать в течение всего юбилейного для станции месяца. Посмотреть «35 оттенков тёплого» можно по адресу: Абакан, улица Хакасская, 73.

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