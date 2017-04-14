Черногорск будет получать тепло от Абаканской ТЭЦ

Жители Черногорска сами решили вечные проблемы с теплом в городе угольщиков:согласились получать его от Абаканской ТЭЦ.

Проект 90-х годов о переключении потребителей города угольщиков на мощности Абаканской ТЭЦ стал реальностью. Накануне в Черногорске состоялись публичные слушания по актуализации городской схемы теплоснабжения на 2018 год. В новом документе предусмотрена возможность переключения потребителей на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ.

Сибирская генерирующая компания готова потратить около двух миллиардов собственных средств для реализации проекта. На эти деньги предполагается построить тепломагистраль протяженностью больше одиннадцати километров и реконструировать существующую теплосетевую инфраструктуру Черногорска.

После этого три самые крупные котельные города угольщиков окажутся ненужными, что решит множество проблем. по словам представителей городских властей, все эти организации находятся на грани банкротства.

"Все мероприятия по замещению неэффективных котельных Черногорска, – а к ним отнесены Центральная, Южная и котельная №2 – пройдут в рамках действующих тарифов и не лягут дополнительной финансовой нагрузкой на потребителей", — успокоил жителей города директор Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Аплошкин.

Большинство участников слушаний проголосовало за изменение схемы теплоснабжения Черногорска с проектом подключения к Абаканской ТЭЦ. Проект может быть реализован уже в ближайшие три года.

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