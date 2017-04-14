Энергетики Хакасии присоединили к электричеству три фермерских хозяйства

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня прошло техприсоединение трех КФХ в Усть-Абаканском районе рядом с селом Солнечное.

 

 

Хозяйства  Александра Русина,  Павла Благодацких  и Владимира Шульги соседствуют и плодотворно взаимодействуют. Они вместе добивались электрификации своих   КФХ.  Ждали электричества около года, и сейчас очень довольны. Осталось сделать только внутреннюю разводку, и можно отказаться от дорогого генератора.  Фермеры занимаются животноводством, мясным и молочным. Разводят овец и крупный рогатый скот.  Среди них есть ветеринары, юрист.  За техподключение хозяева заплатили по 550 рублей,  «Хакасэнерго» оно обошлось   в 700 тысяч рублей. В планах компании – удовлетворить   в этом году все 70  льготных  заявок на техприсоединение от  сельхозпроизводителей Хакасии.

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