Энергетики Хакасии присоединили к электричеству три фермерских хозяйства

Сегодня прошло техприсоединение трех КФХ в Усть-Абаканском районе рядом с селом Солнечное.

Хозяйства Александра Русина, Павла Благодацких и Владимира Шульги соседствуют и плодотворно взаимодействуют. Они вместе добивались электрификации своих КФХ. Ждали электричества около года, и сейчас очень довольны. Осталось сделать только внутреннюю разводку, и можно отказаться от дорогого генератора. Фермеры занимаются животноводством, мясным и молочным. Разводят овец и крупный рогатый скот. Среди них есть ветеринары, юрист. За техподключение хозяева заплатили по 550 рублей, «Хакасэнерго» оно обошлось в 700 тысяч рублей. В планах компании – удовлетворить в этом году все 70 льготных заявок на техприсоединение от сельхозпроизводителей Хакасии.

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