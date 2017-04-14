Главу Хакасии поблагодарили за помощь в проведении Форума коренных малочисленных народов

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В адрес Виктора Зимина поступила телеграмма от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина со словами благодарности за поддержку проведения Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В частности, в телеграмме говорится:

- От имени Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа искренне благодарю Вас за поддержку проведения такого значимого мероприятия. Уверен, что совместная работа по реализации стратегии национальной политики Российской Федерации будет способствовать повышению качества жизни коренных народов и социально-экономическому развитию наших регионов. Примите искренние пожелания дальнейших успехов во имя достойной жизни людей, процветания Отечества! - отметил губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что Международный форум  прошел в Салехарде в конце марта текущего года. В его работе приняли участие около 500 представителей коренных малочисленных народов. Хакасию на форуме представляли председатель Хакасской республиканской общественной организации – регионального общества малочисленных народов Севера – общество «Шория» Наталья Федотова, члены организации Людмила Тимовкина, Вера Орешкова и председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа шорцев «Талай суг» Светлана Чебодаева.

 

 

 

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