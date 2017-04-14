Межбюджетные трансферты возобновлены Черногорску и Усть-Абаканскому району

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Черногорск и Усть-Абаканский район устранили нарушения Бюджетного Кодекса РФ, допущенные в 2016 году.

Речь идёт о нарушении нормативов по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Первыми нарушения устранили Орджоникидзевский район, Абаза, Сорск и Таштыпский район. Теперь к ним присоединились Черногорск и Усть-Абаканский район. Тем самым в отношении данных муниципальных образований возобновлены межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. До сих пор не выполнил свои обязательства всего один район – Ширинский.

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