Почему четыре взрослых женщины выживают ребенка из школы в Абакане

Некоторые учителя называют его «херувимчиком». Вова Зайцев* и правда похож на ангелочка: светловолосый, румяный с открытым взглядом и широкой улыбкой. Смотришь на такого ребенка и думаешь: неужели он действительно может творить все те ужасы, о которых вот уже не первый месяц твердит группа из четырех разъяренных женщин? История происходит в одной из абаканских школ, где учатся дети с проблемами зрения.

Взрослые женщины, матери, встали против Вовы стеной, не хотят, чтобы этот ребенок учился в одном классе с их детьми. По их словам, Вова агрессивный и даже жестокий. Учителя и многие родители это мнение не разделяют и приводят массу аргументов. Так кто же Вова: херувимчик или бесенок? И как так вышло, что взрослые вполне серьезно выживают из класса девятилетнего ребенка?

Тропа войны

- У нас был хороший класс, пока не пришел этот ребенок, - говорит Лариса Кузнецова, одна из тех, кого сильно беспокоит присутствие Вовы в классе. - Дерется нападает. Наши дети воспитаны по-другому, они с детского сада вместе. Мы прививаем им другие ценности: дружба, взаимовыручка. Они у нас ссорятся, конечно, но не до такой степени.

Двойняшкам Ане и Диме Смирновым на день рождения Вова, со слов матери детей, пожелал смерти, как, впрочем, и классному руководителю. Поток обвинений в адрес Вовы вообще кажется бесконечным: «Моего ребенка толкнул», «Моего сына он душил прямо на уроке английского языка», «Моей дочери снега за шиворот напихал и зашел за ней в женский туалет», «В мужском туалете показывал половые органы моему сыну». Все эти истории, равно как и жалобы родителей в администрацию школы, были тщательно расследованы. Директор школы Ирина Буроякова говорит, что к делу привлекли психологов, и факты животной агрессии, которую мамы приписывают Вове, не подтвердились. Впрочем, в администрации школы не отрицают: похулиганить Вова любит, но все в рамках нормы. К тому же, за ним преподаватели теперь приглядывают особенно тщательно. Ведь мамы, чего уж скрывать, вышли на тропу войны и судя по всему сворачивать с нее не собираются.

Основной конфликт у Вовы, судя по всему, с Надей Горбачевой и Антоном Кузнецовым, ведь они в классе были неформальными лидерами, когда он туда перевелся. Ссоры ежедневные.

- Однажды я привезла ребенка своего с болью в животе домой, он ее пнул, - говорит Ольга Горбачева, мама Нади. - Я звонила родителям неоднократно, говорила, что не хочу больше рисковать здоровьем своей дочери. Никакой реакции. Еще в той школе, где он учился раньше, его переводили из класса в класс, все из-за поведения. Не знаю, что он там делал, гавкал и мявкал…

У Вовы в предыдущей школе на самом деле был конфликт, который для мальчика окончился плохо: его поставили на учет в ОПДН. История такая: во время игры на перемене Вова сжал одного из мальчиков, Тимура. А потом резко выпустил из рук, Тимур не удержался на ногах, упал и сильно ушиб коленную чашечку. Пойти на мировую родители Тимура отказались и подали в суд. Да, у Вовы не сложились отношения в предыдущей школе, но повод ли это делать его изгоем и теперь?

Угроза жизни и здоровью

Страх за своих детей у женщин доходит до абсурда. К примеру, не так давно они чуть было не сорвали четвертную контрольную по математике. Началось все за день до этого, когда на занятии с психологом случился очередной конфликт. Дима Смирнов на уроке решил передохнуть и полежать на матах, которые специально для этих целей имеются в кабинете. На один лег, другим накрылся. Урок шел своим чередом, и про Диму все благополучно забыли. Спустя время, возле матов оказался Вова, который с разбегу прыгнул на них. Могло ли это быть случайностью — запросто! Дима закричал, выбрался из-под мата. После чего успокоился и стал ждать родителей. После этого двойняшек Диму и Аню забрала мама.

- В тот день мы отвезли ребенка в травмпункт, оказалось, у него ушиб, - вспоминает тот кошмарный день мама двойняшек. - Дома он подняться не мог (в школе ходил нормально — прим.ред.). На следующий день я его оставила дома, в школу пошла только Аня. Муж уехал на работу, а я решила пообщаться с администрацией и выяснить ситуацию. Психолог заявила, что ничего страшного не случилось, до этого она говорила обратное. Я была так потрясена, что приняла решение забрать свою дочь Аню из школы и разослала другим родителям СМС, что я ребенка забираю. Наши дети в опасности: где гарантия, что другой учитель увидит эти факты. После этого я позвонила Ане и сказала: собирай вещи. Лариса Кузнецова сказала, чтобы Антон тоже собирался.

Все родители, которые получили СМСку, побросали работу и направились в школу забирать детей. Директору школу удалось убедить мам, чтобы они дали детям написать контрольную. На вопрос администрации: почему забираете учеников, ответ у мам был парадоксальным: идет угроза жизни и здоровью их детей. Какая конкретно угроза нависла над детьми в момент написания контрольной, внятно мамы объяснить не могут.

Дело мира

- Два месяца подряд мы шли навстречу этим мамам: они посещали занятия, по поводу ситуации неоднократно проводились собрания, было две конфликтных комиссии. Вместе со специалистами «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» мы разработали целую программу, которая помогла бы решить этот конфликт. Но после срыва учебного процесса стало очевидно, что улаживать все мирным путем эти мамы просто не хотят, - считает директор школы Ирина Буроякова. - Их цель очевидна — убрать Вову из класса, а лучше и из школы. Но мы на законных основаниях этого сделать не можем, поскольку учится он у нас по медицинским показаниям.

Виктория Зайцева, мама Вовы, причину конфликта видит в том, что дети и родители просто не хотят принимать ее ребенка в свой коллектив. Кроме того, одна из мам, Ольга Горбачева, каким-то образом прознала о том, как Вова появился в семье Зайцевых, и обнародовала эти сведения. По этическим причинам редакция не может раскрыть их суть, однако для Вовы эта информация может стать настоящей трагедией.

- Никаких этических норм у этой женщины попросту нет. Сама она при этом педагог, - возмущенно говорит Виктория. - Мы не знаем, как защитить Вову. Мы пытались договориться, пытались примириться, но что бы мы ни делали — им все не нравится.

В Вовиной школе все ребятишки с плохим зрением, но, как правило, к этому факту добавляется еще букет сопутствующих заболеваний. У Вовы это гиперактивность, у кого-то нарушения опорно-двигательного аппарата, у других — внутричерепное давление. Класс, между тем, учится по обычной школьной программе, интеллект у всех ребятишек - «норма».

- Вову в садике называли в шутку борцом за добро и справедливость, - улыбается Вктория, - он и на самом деле такой. Пришел в этот класс, там очень сильно обижали одну слабенькую девочку Веронику, он начал с ней дружить, защищать. Обижали, кстати, дети этих самых мам. Вова начал привлекать к себе внимание, давать этим детям отпор. Вот и впал в немилость. Но мы с мужем не ожидали, что нашего ребенка начнут вот так травить взрослые люди. Разбираем с Вовой какую-нибудь очередную ситуацию, он говорит: не было такого. Ну например, что он шарфиком душил ученика н аанглийском. Почему этого никто не видел? В классе всего 12 учеников, они как на ладони сидят. К тому же одна из девочек ходит в школу с тьютором. Это сопровождающий. Так вот этот тьютор тоже ничего не видел. Если они считают, что администрация и учителя на нашей стороне, то тьютору зачем стал бы скрывать правду. Я не понимаю одного: зачем так нагло лгать?

Сейчас в школе идет прокурорская проверка, ее итоги уже вскоре станут известны. «Хакасия» будет следить за развитием этой истории.

* Все имена в интересах героев изменены

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