«Ростелеком» запустил конкурс рисунков «Миру – мир!»

«Ростелеком» в Сибири запустил на своей странице«ВКонтакте» творческий конкурс рисунков для школьников «Миру-мир!», посвященный Дню Победы.Компания приглашает всех желающих от 6 до 18 лет принять участие и показать, как выглядит мир на земле, после страшных событий 1941 – 1945 гг.

«Войну из памяти не вычеркнешь, она унесла жизни миллионы людей. Более 70 тысяч населенных пунктов, среди них – 1710 городов, оказались разрушены.Такой огромной ценой далась победа. И нет ничего важнее мирного неба над головой, поэтому мы хотим, чтобы подрастающее поколение об этом помнило всегда. И наш конкурс рисунков об этом. Пока живет память о Великой Победе, наше государство будет сильным и независимым», – рассказал о конкурсе заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня.

В конкурсе могут принять участие школьники из любого сибирского города. В качестве приза предусмотрено три креативных подарка (Альбом-раскраска «Без паники!», настольная игра «Каркасон» и настольная игра «Имаджинариум») в трех возрастных категориях (6-9 лет, 10-12 лет и 13-18 лет). К участию принимаются работы, исполненные в любой технике рисования (акварель, пастель, фломастеры, цветные карандаши, мелки, графический планшет).

Чтобы принять участие необходимо быть подписчиком официальной группы Ростелеком – Сибирь, разместить конкурсный пост у себя на странице,выложить свою работу в конкурсный альбом и поставить хэштег #МируМир. Все изображения должны быть подписаны.

Рисунки принимаются до 24 апреля 2017 года, с 25 апреля конкурсный альбом будет закрыт и начнется открытое голосование (опрос) среди подписчиков группы.

10 мая будут подведены итоги и по одному представителю из каждой возрастной категории, в рамках голосования (наибольшее количество голосов) получат по ценному призу.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/rostelecom.sibir?w=wall-69904642_6868.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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