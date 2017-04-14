СМИ рассказали о проекте специальной сети связи для нужд обороны

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министерство связи и массовых коммуникаций России разработало проект закона «Об интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка», который сейчас проходит согласование в профильных ведомствах.

В документе предлагается создать интегрированную сеть связи, которая будет изолирована от сетей общего доступа, включая иностранные. Сетью будут пользоваться госорганы и спецслужбы, пишет «Коммерсант».

 Создание сети планируется с использованием доверенных оборудования, аппаратно-программных средств и софта. Некоторых коммерческих операторов могут обязать заключить контракт с госорганом, тот должен будет либо создать ИСС, либо доказать, что не в состоянии это сделать технически.Расценки по плану будет устанавливать ФАС.

По данным источников, власти намерены выбрать операторами сети государственные «Ростелеком» и «Воентелеком». В «Ростелекоме» заявили: «Если нам поручат, будем делать».

Минпромторг подтвердил, что проект изучается. 

Предполагается, что закон начнет действовать в 2018 году.

Цена официально не называется. Источники утверждают, что цена - от «сотен миллиардов рублей» до 900 млрд рублей. 

К проекту уже возник ряд критических замечаний. 

Создание сети обсуждалось и прежде. Так, в 2015 году Ростех вел переговоры о покупке и переносе производства в Россию израильского производителя телекоммуникационного оборудования ECI Telecom, на базе технологий которого могла быть создана интегрированная сеть связи ФСБ и Минобороны.

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