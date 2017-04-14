Студент из Хакасии — финалист Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Никита Родионов, студент второго курса Абаканского строительного техникума, обучается по профессии «Мастер отделочных и строительных работ». Честь республики он будет отстаивать в финале состязаний в Краснодарском крае.

В отборочных соревнованиях, которые прошли в Московской области, по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» приняли участие более 50 студентов, от Сибирского федерального округа – восемь человек. Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки республики, среди конкурсантов Сибирского федерального округа студент из Хакасии показал второй результат. Теперь Никите Родионову предстоит подготовка к финалу чемпионата, который пройдет в мае в Краснодарском крае.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







