В Абакане в Пасхальную ночь будут работать муниципальные автобусы и троллейбус

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

После окончания Пасхального Богослужения 16 апреля прихожане смогут воспользоваться транспортными услугами трёх автобусов и троллейбуса.  

 Как сообщает Управление коммунального хозяйства и транспорта,  отправление пассажирского транспорта будет осуществляться от Спасо-Преображенского собора в три часа утра 16 апреля. 

Преображенский собор – Полярная – Нижняя Согра – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Крылова – Жукова (до Полярной) – Пушкина – Абаканская – Толстого – Будённого – Флотская.

 

Преображенский собор – МПС – Кр. Абакан – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Некрасова – Мира – Гагарина – Пирятинская – Стофато - Аскизская – Кадышева – Центральная.

 

Преображенский собор – Гавань – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Щетинкина – Пушкина – Т.Шевченко – Пав. Коммунаров – Р. Люксембург и далее по маршруту №6 до ул. Мира.

Маршрут: Преображенский собор – ул. Складская – 1 троллейбус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Щетинкина – Пушкина – Володарского - Советская – Складская.

 

 

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