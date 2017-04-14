В Абакане в Пасхальную ночь будут работать муниципальные автобусы и троллейбус

После окончания Пасхального Богослужения 16 апреля прихожане смогут воспользоваться транспортными услугами трёх автобусов и троллейбуса.

Как сообщает Управление коммунального хозяйства и транспорта, отправление пассажирского транспорта будет осуществляться от Спасо-Преображенского собора в три часа утра 16 апреля.

Преображенский собор – Полярная – Нижняя Согра – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Крылова – Жукова (до Полярной) – Пушкина – Абаканская – Толстого – Будённого – Флотская.

Преображенский собор – МПС – Кр. Абакан – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Некрасова – Мира – Гагарина – Пирятинская – Стофато - Аскизская – Кадышева – Центральная.

Преображенский собор – Гавань – 1 автобус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Щетинкина – Пушкина – Т.Шевченко – Пав. Коммунаров – Р. Люксембург и далее по маршруту №6 до ул. Мира.

Маршрут: Преображенский собор – ул. Складская – 1 троллейбус.

Путь следования: Торосова – Др. Народов – Щетинкина – Пушкина – Володарского - Советская – Складская.

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