В Абаканской картинной галерее — «Белый рояль»

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в 16 часов студенческий театр «Белый рояль» ждет встречи со зрителем в выставочном зале «Чылтыс».

14 апреля в Абаканской картинной галерее состоится выступление студенческого театра монолога «Белый рояль» (художественный руководитель – заслуженный артист Российской Федерации и Республики Хакасии Виктор Шлык). История студенческого театра началась 27 января 2010 года под сводами Детской художественной школы им. Д.И. Каратанова на фоне картин, белоснежных античных статуй и настоящего белого рояля, который органично стал одним из главных действующих лиц и символом театра, символом глубины, чистоты и магической силы. Выступления «Белого рояля» проходили в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова, Абаканской картинной галерее, Городском центре культуры «Победа» и многих других значимых местах города, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ. Вход свободный.

 

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