В главном архиве Хакасии пройдут мероприятия ко Дню Победы

В Национальном архиве с 18 апреля по 12 мая пройдет цикл мероприятий «Площадка Вечной памяти» для учащихся школ и студентов, посвященных героическим участникам Великой Отечественной войны из Хакасии.

В рамках программы по гражданско-патриотическому воспитанию сотрудники архива представят вниманию ребят презентацию, подготовленную на основе документов, писем, фотографий и воспоминаний наших земляков – участников войны, хранящихся в фондах главного архива Хакасии. Принять участие в мероприятии могут организованные группы школьников Хакасии, а также студенты средних и высших профессиональных учебных заведений. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 32, тел.: (3902)24-16-01, E-mail: narh_19@

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