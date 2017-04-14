В Москве наградили руководителей учреждений культуры Хакасии

Премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2016 год получили директор Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Андрей Готлиб и директор Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова Вячеслав Инкижеков.

Награды им и многим другим вручили 12 апреля вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. Руководители республиканских учреждений культуры отмечены почётной правительственной премией за организацию и координирование международного культурно-туристского форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития», сообщили министерстве культры Хакасии. Вместе с ними разделила эту награду и Ольга Астафьева - научный консультант масштабного культурного проекта в Хакасии, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

- То, что вы были удостоены этой премии, означает, что за вас проголосовали все, вся Россия, и проекты, которые вы реализовали, стали значимыми, стали в значительной степени определять культурную жизнь нашей страны, - сказала вице-премьер Ольга Голодец.

Среди награждаемых были также пианист Денис Мацуев, дирижёр Юрий Башмет, писатель Захар Прилепин, художественный руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий, съемочная группа фильма «Битва за Севастополь» и другие.

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