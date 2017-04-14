В Хакасии босой дедушка ходил по железнодорожным путям

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

82-летний житель Абазы, страдающий потерей памяти, чудом остался в живых, благодаря бдительности машиниста и транспортных полицейских.

Поздно вечером в дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России поступило сообщение от машиниста поезда-дефектоскопа о том, что на перегоне станций Усть-Есь – Абаза, в десяти километрах от города Абаза вдоль железнодорожных путей идет мужчина, подвергающий свою жизнь опасности. Машинисты посадили человека в вагон, чтобы доставить на ближайшую станцию и сообщили о происшествии в транспортную полицию. По прибытию поезда на станцию Аскиз железнодорожники передали пенсионера сотрудникам линейного пункта полиции. Пожилой человек находился в верхней одежде, но без обуви, был растерян, не ориентировался в пространстве, причины своего нахождения вдали от города, в опасной зоне, пояснить не смог. Стражи порядка установили личность путника, им оказался 82-летний житель города Абаза, страдающий потерей памяти. Пенсионер проживает один, выходя на улицу, он периодически теряет ориентацию во времени и на местности, бесцельно ходит по городу. Полицейские передали беспомощного человека медикам для оказания квалифицированной помощи, сообщили в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России.

 

 

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