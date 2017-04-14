В Хакасии кадеты промаршируют в День Победы

Участие курсантов саяногорской школы №3 имени Героя России Сергея Медведева в праздничном параде на первомайской площади, посвященном Великой Победе, стало в республике доброй традицией.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки республики, 82 кадета примут участие в торжественном мероприятии, из них половина – девушки. Юные курсанты и курсантки пройдут по Первомайской площади в составе воинских частей и силовых структур, дислоцированных на территории Республики Хакасия.

- Участие в военном параде, тем более на главной площади республики – тяжёлый и ответственный труд, состоящий из каждодневных тренировок и самодисциплины. Подготовка началась в начале декабря. Сначала мы готовились в школе. Сегодня первая репетиция проходила на Первомайской площади. Почти всё получается, но мы еще больше будем стараться!, – рассказала Вероника Герасимова, ведущая коробки девушек.

- Я буду участвовать в параде уже третий раз, участие в параде считается почётным, но особенно почетно нести знамя, – поделился впечатлениями Захар Спасов, знаменосец кадетских коробок.

Отметим, что кадеты республики являются активными участниками всероссийских и республиканских конкурсов, городских общественно-значимых мероприятий и событий, тем самым поддерживают высокий престиж кадетства.

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