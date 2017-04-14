В Хакасии на Пасху будет ветрено

По прогнозу Хакасского гидрометцентра с 15 по 18 апреля в республике ожидается ветер, временами дождь, в горах снег. Днём будет довольно тепло 10 — 15 градусов выше ноля.

В субботу 15 апреля температура воздуха ночью плюс 3 — 8 градусов. Днём столбик термометра будет держаться на отметках 10 — 15 градусов выше ноля. В воскресенье, 16 апреля ветер 12 — 17 метров в секунду, преобладающая температура воздуха ночью 3 — 8 градусов ниже ноля. Днём — 13— 18 градусов тепла, местами плюс 2 — 7 градусов. Сильные осадки, ветер западный 10 — 15 метров в секунду, местами порывы до 24 метров в секунду ожидаются 17 и 18 апреля. Температура воздуха ночью и днём в понедельник и вторник будет аналогична субботней.

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