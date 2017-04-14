В Хакасии неправильно везли почти 2 тонны куриных костей

Бытовые отходы перевозились в открытом кузове, а это противоречит ветеринарным правилам.

Специалисты управления россельхознадзора по Хакасии вместе с сотрудниками ГИБДД продолжают проводить совместные рейды на дорогах Хакасии. Ищут подкарантинную продукцию, санкционные товары, неправильно перевозящиеся грузы. На этот раз попался водитель, который ехал по трассе Саяногорск — Абакан в грузовом автомобиле с открытым кузовом. Мужчина перевозил биологические отходы мясоперерабатывающего предприятия для переработки в Усть-Абаканский район. Всего в кузове находилось 1881 кг куриных костей и 484 кг отходов колбасного производства.

Водитель заплатит штраф за неправильную перевозку биологических отходов. такой груз должен находиться в водонепроницаемом закрытом кузове. Позже перевозчик смог предоставить ветеринарное свидетельство, оформленное в электронном виде.

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