В Хакасии пройдёт конкурс «Мисс Абахай 2017»

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Финал национального конкурса среди красавиц республики пройдёт 23 апреля в 17 часов в Русском республиканском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова. В фойе будет работать этническая ярмарка.

Девушки представят себя и историю своего рода на хакасском языке, презентуют блюда национальной кухни. В творческом испытании конкурсантки выступят в дуэтах с известными артистами Хакасии. Своё спортивное мастерство и грацию участницы покажут на спортивном конкурсе. Вол время дефиле девушки продемонстрируют своё умение представлять себя публике как в традиционных хакасских костюмах, так и в вечерних платьях, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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