В Хакасии вновь зазвучат сирены

Республика с 17 по 19 апреля примет участие во всероссийской тренировке МСЧ.

По легенде спасателям предстоит бороться с лесными пожарами и противостоять весеннему половодью. В районах условных ЧС будут развёрнуты пункты временного размещения, проведена учебная эвакуация, инженерные работы и мероприятия, связанные с восстановлением жизнедеятельности населения, оказание психологической и медицинской помощи. В ходе учений возможна проверка систем оповещения. Жителям населенных пунктов не стоит беспокоиться. Главное управление МЧС России по Хакасии, органы исполнительной власти и местного самоуправления республики будут переведены в режим повышенной готовности. Всего в ходе учений планируется задействовать более 1500 человек и более 540 единиц техники.

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