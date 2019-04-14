Вдова Децла скрывает сына от бабушки и дедушки

Отец скончавшегося в феврале музыканта Александр Толмацкий убежден, что супруга Кирилла настраивает 13-летнего мальчика против состоятельных родственников.
Спустя два с половиной месяца после смерти Децла его 58-летний отец Александр Толмацкий признался НТВ, что вдова музыканта Юлия скрывает 13-летнего внука от бабушки и дедушки.
Известный российский продюсер признается, что до сих пор не пришел в себя после утраты сына. На похоронах Кирилла Александр впервые увидел внука Тони и очень надеялся, что примет активное участие в его жизни.
Однако вдова Децла отказывает его отцу и матери во встречах с мальчиком. Александр Толмацкий уверен, что Юлия настраивает сына против состоятельных родственников.
Кроме того, выяснилось, что в свидетельстве о рождении Тони в графе «отец» стоит прочерк. Поэтому сын музыканта не сможет вступить в наследство — это квартира в Москве и авторские отчисления. Брак Децла с Юлией — матерью его сына — не был оформлен официально.
Александр Толмацкий отмечает, что желает сделать единственного внука Тони своим наследником, и ждет, когда вдова Децла поймет, что без помощи родных ей не справиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трогательной речи отца Децла на вручении посмертной премии рэперу.
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