Владелец игорного бизнеса в Хакасии заплатит государству 110 тысяч

Такое решение принял суд в Черногорске. Игровой интернет-клуб, организованный жителем города угольщиков, работал 7 месяцев.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего жителя Черногорска за незаконную организацию азартных игр в Интернете.

Установлено, что в период с декабря 2015 по 7 июля 2016 года черногорец организовал деятельность незаконного игорного клуба, осуществлял проведение азартных игр вне игорной зоны в помещении компьютерного клуба по улице Линейная Черногорска. Предварительно злоумышленник подобрал и обучил персонал, введя сотрудников в заблуждение о законности деятельности.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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