Выйти из сумрака: администрация Саяногорска пообещала погасить долг перед энергетиками

Власти города наконец-то перестали игнорировать проблему с отсутствием уличного освещения в городе: Саяногорск погрузился во тьму из-за девятимиллионного долга перед энергетиками.

Накануне администрация Саяногорска предоставила ОАО «Хакасэнергосбыт» гарантийное письмо. В ближайшие дни мэрия пообещала погасить часть долга в размере 4 млн. рублей, остальную сумму — в рассрочку до 5 мая.

Напомним, Саяногорск погрузился во тьму 12 апреля. До этого энергетики предупреждали власти о возможном отключении уличных фонарей. Однако, никаких предложений со стороны администрации руководство "Хакасэнергосбыта" так и не увидело. Мэрия вообще предпочла молчать. Общая сумма задолженности саяногорского бюджета за уличное освещение — около 9 млн.рублей.

Саяногорцы возмутились отсутствием света на городских улицах. В местных СМИ вышел не один материал на эту тему. Больше всего люди опасаются за свою безопасность на пешеходных переходах. которые тоже остались без освещения. Энергетики грозились отключить ещё и светофоры, но передумали.

"Городские власти тянули до последнего и решились на диалог только постфактум, когда Саяногорск стал по вечерам погружаться в темноту. В итоге платить всё равно придётся. Несмотря на гарантийное письмо, энергетики больше не доверяют администрации. Фонари в городе зажгутся лишь тогда, когда мэрия перечислит первый взнос", — отметили в "Хакасэнергосбыте".

Если до 5 мая не будет погашен весь долг, после 11-го мая уличное освещение в городе вновь исчезнет. Дата определена не случайно: в майские праздники в Саяногорске, даже при наличии непогашенной пока задолженности, всё равно будет светло – решили энергетики.

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