Хакасия готовится к 100-летию первых съездов хакасского народа

14.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В течение года в республике пройдут выставки, круглые столы, музейные уроки, лекции, тематические экскурсии, краеведческие чтения, посвящённые истории съездов хакасского народа.

Заместитель Главы Хакасии Владимир Крафт провел первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию проведения первых съездов хакасского народа. Рабочая группа была создана по поручению Главы Хакасии Виктора Зимина. В июле в аале Чарков Усть-Абаканского района и г. Абакане состоится Всероссийская конференция «Проблемы этногенеза хакасского народа», посвящённая 100-летию первых съездов хакасского народа, сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

 

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