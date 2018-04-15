Стало известно имя нового исполнителя роли Терминатора



Исполнитель ведущей роли в продолжении фильма «Терминатор» с участием Арнольда Шварценеггера выбран. Об этом сообщил режиссер Тим Миллер, который сейчас готовится к съемкам.

Роль киборга из будущего сыграет актер Габриэль Луна, известный по ролям в картине «Призрачный гонщик» и «Щ.И.Т». Известно также, что в продолжении легендарной трилогии сыграет Линда Хамильтон, в других ролях задействованы Наталья Рейс и Диего Бонета. О том, какую роль исполнит легендарный Арнольд Шварценеггер, создатели пока умалчивают.

К съемкам Миллер собирается приступить летом текущего года, детали картины находятся под строгим секретом. Известно также, что сроки выхода картины были перенесены с лета 2019 года на осень.



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