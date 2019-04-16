10 фактов об актрисе Эмме Уотсон

Эмма Уотсон (род. 15 апреля 1990) — английская актриса и модель, которую многие знают, прежде всего, по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Участие в этих съёмках принесли ей многочисленные награды, а также более 10 000 000 фунтов стерлингов. Ниже представлен список десяти интересных фактов об актрисе Эмме Уотсон.

10. Является сертифицированным инструктором по йоге

Эмма занялась йогой и медитацией, просто чтобы расслабиться, но вскоре начала серьёзно тренироваться. Теперь она является сертифицированным тренером.

9. Любит вести дневник

Актриса тщательно записывает каждое событие своей жизни в дневник, которых уже накопилось более 30.

8. Любимая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Её любимой книгой о Гарри Поттере является «Гарри Поттер и узник Азкабана» только потому, что эта роль помогла ей состояться как актрисе. По мнению многих критиков в этом фильме Эмма сыграла уже значительно профессиональнее.

7. Эмма родилась в Париже

Она жила в Париже с семьёй до 5 лет. Немного умеет говорит по-французски, но не очень свободно.

6. Чуть было не отказалась от продолжения съёмок в Гарри Поттере

Некогда Уотсон в интервью сказала, что съёмки и рекламные акции занимают большую часть времени, и она не успевает заниматься другими увлечениями и интересами. Но добавила, что будет ненавидеть себя за то, что оставила последние несколько фильмов.

5. Однажды ворвалась в бассейн отеля в 3 часа ночи

Она проводила вечеринку со своими друзьями и решила перелезть через забор, чтобы попасть в бассейн отеля. Наверное, пьяная ошибка.

4. Признавалась, что влюблена в актёра Тома Фелтона

Во время съёмок Гарри Поттера Эмма призналась, что влюблена в Тома Фелтона. Она говорит, что была очарована тем, что он был на несколько лет старше и имел скейтборд. Том знал о её чувствах, но относился к ней как к младшей сестре.

3. Увлечена модой

Эмма Уотсон считает, что мода очень важна. К тому же она стала самой молодой звездой, которая появилась на обложке журнала Vogue — всего в 15 лет.



2. Вместе с ней в фильме сыграли её младшие сестры

Её сводные сестры (Нина и Люси) участвовали с ней в кастинге к фильму «Балетные туфельки», который вышел в 2007 году на канале BBC.

1. Провела прослушивание восемь раз, прежде чем получить роль Гермионы

Эмма прослушивалась режиссёрами восемь раз, прежде чем они окончательно утвердили образ Гермионы.



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