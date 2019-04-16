10 фактов об актрисе Эмме Уотсон

16.04.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Эмма Уотсон (род. 15 апреля 1990) — английская актриса и модель, которую многие знают, прежде всего, по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Участие в этих съёмках принесли ей многочисленные награды, а также более 10 000 000 фунтов стерлингов. Ниже представлен список десяти интересных фактов об актрисе Эмме Уотсон.

10. Является сертифицированным инструктором по йоге
10 фактов об актрисе Эмме УотсонЭмма занялась йогой и медитацией, просто чтобы расслабиться, но вскоре начала серьёзно тренироваться. Теперь она является сертифицированным тренером.

9. Любит вести дневник
10 фактов об актрисе Эмме УотсонАктриса тщательно записывает каждое событие своей жизни в дневник, которых уже накопилось более 30.

8. Любимая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и узник Азкабана»
10 фактов об актрисе Эмме УотсонЕё любимой книгой о Гарри Поттере является «Гарри Поттер и узник Азкабана» только потому, что эта роль помогла ей состояться как актрисе. По мнению многих критиков в этом фильме Эмма сыграла уже значительно профессиональнее.

7. Эмма родилась в Париже
10 фактов об актрисе Эмме УотсонОна жила в Париже с семьёй до 5 лет. Немного умеет говорит по-французски, но не очень свободно.

6. Чуть было не отказалась от продолжения съёмок в Гарри Поттере
10 фактов об актрисе Эмме УотсонНекогда Уотсон в интервью сказала, что съёмки и рекламные акции занимают большую часть времени, и она не успевает заниматься другими увлечениями и интересами. Но добавила, что будет ненавидеть себя за то, что оставила последние несколько фильмов.

5. Однажды ворвалась в бассейн отеля в 3 часа ночи
10 фактов об актрисе Эмме УотсонОна проводила вечеринку со своими друзьями и решила перелезть через забор, чтобы попасть в бассейн отеля. Наверное, пьяная ошибка.

4. Признавалась, что влюблена в актёра Тома Фелтона
10 фактов об актрисе Эмме УотсонВо время съёмок Гарри Поттера Эмма призналась, что влюблена в Тома Фелтона. Она говорит, что была очарована тем, что он был на несколько лет старше и имел скейтборд. Том знал о её чувствах, но относился к ней как к младшей сестре.

3. Увлечена модой
10 фактов об актрисе Эмме УотсонЭмма Уотсон считает, что мода очень важна. К тому же она стала самой молодой звездой, которая появилась на обложке журнала Vogue — всего в 15 лет.

2. Вместе с ней в фильме сыграли её младшие сестры
10 фактов об актрисе Эмме УотсонЕё сводные сестры (Нина и Люси) участвовали с ней в кастинге к фильму «Балетные туфельки», который вышел в 2007 году на канале BBC.

1. Провела прослушивание восемь раз, прежде чем получить роль Гермионы
10 фактов об актрисе Эмме УотсонЭмма прослушивалась режиссёрами восемь раз, прежде чем они окончательно утвердили образ Гермионы.

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