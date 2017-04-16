118 человек дрейфовали на льдине в Красноярском крае

Огромный кусок льда откололся, от берега его унесло на 250 метров. Спасатели организовали операцию.

Произошло это накануне днём на водохранилище Берёзовской ГРЭС в Шарыповском районе Красноярского края. Огромную льдину размером 1000 на 500 метров унесло от берега на 250 метров. Очевидцы позвонили спасателям в 13-30. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Шарыповского района, сообщают краевые СМИ. Дрейфовать рыбакам пришлось несколько часов.

Всего со льдины эвакуировали 118 человек, среди которых оказалось 15 детей. Троих рыбаков госпитализировали с признаками переохлаждения, сообщает Life.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, в спасательной операции приняли участие 45 человек и 17 единиц техники. Спасательные работы были закончены к пяти часам вечера.

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