Эрнст прокомментировал возможное отстранение России от «Евровидения»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что к России не применимо правило об отстранении от участия в «Евровидении» страны, отказавшейся транслировать конкурс в предыдущем году.

По словам Эрнста, Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, так как должен был либо не зарегистрировать участницу от России, либо обеспечить ее участие. Правило об отстранении страны на следующий год за отказ транслировать конкурс в текущем не распространяется на Россию, заявил Эрнст в интервью «Коммерсанту».«Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется», - сказал Эрнст.

По его словам, принимающая конкурс сторона должна обеспечить визами участников и сопровождающих их членов делегации. Эрнст назвал произошедшее с участницей от России «беспрецедентным», так как такого не было за все 62 года, сколько существует конкурс. Эрнст выразил сожаление тем, что «Евровидение» пошло на поводу у властей Украины.

Ранее стало известно, что Россия официально отказывается от участия в «Евровидении» в Киеве и не будет транслировать передачу из-за запрета на въезд на Украину российской участнице Юлии Самойловой под предлогом посещения Крыма, где она выступила ранее.

Европейский вещательный союз при этом не исключил отстранения России от конкурса в следующем году.

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