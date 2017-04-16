Глава Хакасии поздравил сотрудников МВД с 25-летним юбилеем

16.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министерство внутренних дел по Хакасии сегодня отмечает свой 25-летний юбилей. Торжественное мероприятие состоялось в ДК Железнодорожников. От имени Главы Хакасии Виктора Зимина полицейских поздравил заместитель руководителя региона Николай Попов.

- Коллектив Министерства внутренних дел по Республике Хакасия – это команда опытных, самоотверженных, преданных своему делу специалистов и единомышленников. На протяжении всей своей истории вы являетесь примером беззаветного служения Родине, в любых ситуациях неизменно проявляете мужество и доблесть, безупречно исполняя свой долг по обеспечению безопасности граждан. С честью выполняете эту миссию, требующую предельной ответственности и профессионализма, - отметил в поздравительном адресе Виктор Зимин. - Особые слова благодарности ветеранам отрасли, отдавшим профессии большую часть своей жизни. 

В этот знаменательный день, дорогие друзья, позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов в работе. Добра и мира вам и вашим близким! Пусть вам всегда сопутствует оптимизм, выдержка и уверенность! 

Отметим, за 25 лет своего существования ведомство накопило огромный опыт работы. Полицейские Хакасии неоднократно проявляли отвагу и героизм, в том числе достойно несли службу в так называемых «горячих точках» на территории Северного Кавказа. Сегодня в полиции республики трудится около трех тысяч человек. Это уголовный розыск, сотрудники ГИБДД, участковые, кинологи. В прошлом году к ним примкнули наркоконтроль и миграционная служба. 

Сегодня Хакасия находится в числе регионов-лидеров по раскрываемости преступлений. По статистике с каждым годом в республике становится меньше разбоев, грабежей и краж, и это, прежде всего, заслуга хакасских полицейских.

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